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        Kilis'te tamamı hibe olan altyapı çalışmaları başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:04
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        Kilis'te tamamı hibe olan altyapı çalışmaları başlıyor
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        KİLİS (AA) - Kilis Belediyesince Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında yüzde 100 hibeyle finanse edilen altyapı çalışmaları başlıyor.

        Belediye Başkanı Servet Ramazan, yazılı açıklamasında, Avrupa fonundan alınan yüzde 100 hibeyle kentin kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattının yenileneceğini, projenin çalışmalarına ise başlandığını belirtti.

        Ramazan, 750 milyon liralık hibeyle şehrin altyapı sorununun önemli ölçüde çözüleceğini kaydetti.

        Proje kapsamında 233 kilometre kanalizasyon hattı döşemesi ve bu hatların asfalt kaplamaları, 37 kilometre içme suyu hattı, 17000 parsel bağlantısı ve 1500 abone bağlantısı yapılacağını ifade eden Ramazan, 1980'li yıllarda yapılan ve ömrünü tamamlamak üzere olan altyapılarda sık sık sorun yaşayan kentin, modern altyapıya kavuşacağını aktardı.

        Bu projeyle imara yeni açılan bölgelerin de altyapılarının tamamlanacağını dile getiren Ramazan, AB standartlarında proje geliştirilerek Kilis tarihinin en büyük hibesini aldıklarını vurguladı.

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