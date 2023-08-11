Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
H.S. (40) yönetimindeki 31 ACH 512 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü civarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki eşi H.S. (31) ile çocukları S.S. (11), H.S. (8), E.İ.S. (5) ve U.S. (1) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün eşi H.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.