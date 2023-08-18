Tekirdağ Valiliğine atanan Recep Soytürk, Kilis'ten ayrıldı

KİLİS (AA) - Valiler kararnamesiyle Tekirdağ'a atanan Recep Soytürk, mesai arkadaşları ve vatandaşlarla vedalaşarak Kilis'tenayrıldı.

Valilikte düzenlenen vedalaşma programında bir konuşma yapan Vali Soytürk, kentte 5 yıl görev yaptığını ve zamanın hızlı geçtiğini söyledi.

Kilis'te güzel bir dostluk olduğunu belirten Soytürk, tüm kurumlarla kardeş gibi huzur içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Herkese teşekkür eden Soytürk, helallik istedi.

Vali Soytürk, daha sonra eşi Nurdan Soytürk ile kentten uğurlandı.