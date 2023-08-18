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        Kilis Valisi Tahir Şahin görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:29
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        Kilis Valisi Tahir Şahin görevine başladı
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        KİLİS (AA) - Valiler kararnamesi ile İstanbul Kağıthane Kaymakamlığından Kilis'e atanan Vali Tahir Şahin, görevine başladı.

        Yerli otomobil Togg ile Valiliğe gelen Şahin, polis mangası tarafından karşılandı. Çiçek sunulan Vali Şahin'in karşılama törenine vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri katıldı.

        Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kadim bir şehre atanmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

        Görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini sunan Şahin, görev yaptığı süre içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla ortak akılla kente katkı sağlamanın çabası içerisinde olacaklarını vurguladı.

        Deprem konutlarının ve köy evlerini zamanında bitirerek vatandaşlara teslim edeceklerine dikkati çeken Şahin, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Kilis'imiz dahil 11 ilimizi etkisi altına alan deprem felaketinin izlerini ilimizden tamamen silecek ve hayatın normalleşmesi adına yapılan çalışmaları devam ettireceğiz. Yapımı devam eden deprem konutlarımızın ve köy evlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılan takvim programı içerisinde tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Her zaman halkın taleplerine açık, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacaklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Böylesine önemli bir kente hizmet ederken, sayın valilerimizin, yerel yöneticilerimizin katmış olduğu değerleri hep beraber bir üst seviyeye çıkartmak için gayret edeceğiz. Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan odaklı, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır. Her zaman halkımızın taleplerine açık, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacağız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, bu doğrultuda sorunları mutlaka taraflarıyla konuşacak, görüşecek ve çözme gayreti içerisinde olacağız. Bu doğrultuda her zaman vatandaşlarımızın arasında, özellikle şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan vatandaşlarımızla bir arada olmaya özen gösterecek, şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit aileleri ve gazilerimize devletin gülen yüzünü, sıcak elini, şefkatini göstermek önceliğimiz olacaktır."

        Vali Şahin, bugüne kadar Kilis'te görev yapan valilere de teşekkür etti.

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