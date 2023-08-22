Kilis'te silahla ve bıçakla yaralama olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te 2 kişinin tabanca, bir kişinin ise bıçakla yaralanması olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 2 kişinin tabanca, bir kişinin ise bıçakla yaralanması olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheliler M.Y, B.M, K.Ç. ve D.Ö. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M. ve D.Ö, "kasten öldürmeye teşebbüs", K.Ç. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.