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        Kilis'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:13
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        Kilis'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        KİLİS (AA) - Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        L.C. yönetimindeki 10 KK 809 plakalı hafif ticari araç ile H.K. kontrolündeki 79 DV 344 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, motosikletin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulması yer aldı.

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