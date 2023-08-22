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        Kilis'te vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:23 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:23
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        Kilis'te vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
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        KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Küplüce yol kontrol noktasında Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınları hakkında çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda orman yangınlarına hassasiyet gösterilmesi ve yangınların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 345 vatandaşa broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

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