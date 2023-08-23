Kilis'te vatandaşlar "Narkotik ve Psikotrop Madde" ile mücadele konusunda bilgilendirildi

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında "Narkotik ve Psikotrop Madde" ile mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor.

Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kocabeyli Köyünde proje kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler burada, vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, "Narkotik ve Psikotrop Madde" ile mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme yaptı.