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        Kilis Belediye Başkanı Ramazan, Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:52 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:52
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        Kilis Belediye Başkanı Ramazan, Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
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        KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mercidabık Zaferi'nin 507. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Ramazan, mesajında, Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Terör örgütlerinin Kilis'e ve ülkeye yönelik tehdit ve saldırılarının önlenmesi amacıyla bu zaferin 500. yıl dönümünde Türk ordusu tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Ramazan, şunları kaydetti:

        "Osmanlı İmparatorluğu'nun engin adaletinin ve hoşgörüsünün Balkanlar'dan, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya uzanmasını sağlayan bu zafer, burada yaşayan toplumların barış ve güven içerisinde yaşamasını sağlamış, Afrika'da yüzyıllar süren Osmanlı egemenliğinin başlangıcı olmuştur. Bu tarihi dönüm noktası sonrası bölgede hangi dinden ve ırktan olduğuna bakılmaksızın toplumlar uzun yıllar boyunca adalet ve hoşgörü ile yönetilmiş, barış ve güven ortamı sağlanmıştır. Asırlar süren Osmanlı egemenliği sonrası ortaya çıkan iç karışıklıklar, bugün bu zaferin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Nitekim sınır güvenliğimizin sağlanması, terör örgütlerinin şehrimize ve ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarının önlenmesi amacıyla, bu zaferin 500. yıl dönümünde şanlı Türk ordusu Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmış, bölgede yeniden huzurun ve istikrarın egemen olması sağlanmıştır."

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