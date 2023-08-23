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        Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:09
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        Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü
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        KİLİS (AA) - Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Ağustos Mercidabık Zaferi'nin 507'nci ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı, ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

        Şahin, Osmanlı Devleti'nin, Doğu ve Güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi'nin devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açtığını ifade etti.

        Zaferin, askeri, siyasi ve iktisadi politikalara önemli faydalar sağladığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Böylece Orta Doğu'ya açılan Osmanlı, bu coğrafyada yaşayan farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlamıştır. Ayrıca bu zafer ileride Akdeniz'in Türk Gölü haline geldiği sürecin de başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek, ülkemizin Güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 7. yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 507 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur."

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