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        Kilis'te minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 22:11 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:11
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        Kilis'te minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        KİLİS (AA) - Kilis'te minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        E.C. kontrolündeki 79 AAE 388 plakalı motosiklet ile M.M. idaresindeki 27 AKT 99 plakalı minibüs, Albay Karaibrahimoğlanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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