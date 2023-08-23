Kilis'te minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Giriş: 23.08.2023 - 22:11 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:11
KİLİS (AA) - Kilis'te minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
E.C. kontrolündeki 79 AAE 388 plakalı motosiklet ile M.M. idaresindeki 27 AKT 99 plakalı minibüs, Albay Karaibrahimoğlanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.