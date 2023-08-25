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        Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:21
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        Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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        KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 18-25 Ağustos'ta 38 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Bir miktar uyuşturucu madde, 37 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildiği çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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