Kilis'te trafik denetimi yapıldı

KİLİS (AA) - Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafiğin yoğun olduğu Mercidabık Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, sürücüler emniyet kemeri konusunda bilgilendirildi, bununla ilgili broşür ve afiş dağıtıldı.

Ekipler ayrıca motosiklet sürücülerine de uygulama yaptı. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunun 25. maddesi gereğince tescile tabi kurallara uymayan elektrikli motosiklet ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı, eksiği olanlar trafikten men edildi.