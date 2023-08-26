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        Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:19
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        Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        KİLİS (AA) - Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Osman Gazi Mahallesi Ali Metin Demirtekin Caddesi'nde ikisi de Suriye uyruklu A.C. (21) ile K.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli K.T, bıçakla A.C'yi sol göğsünden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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