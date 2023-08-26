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        Kilis'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:03
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        Kilis'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
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        KİLİS (AA) - Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Osman Gazi Mahallesi Ali Metin Demirtekin Caddesi'nde dün Suriye uyruklu A.C. ile K.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan A.C. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince şüpheli K.T'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Osman Gazi Mahallesi Ali Metin Demirtekin Caddesi'nde dün Suriye uyruklu A.C. (21) ile K.T. (18) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheli K.T, bıçakla A.C'yi yaralamıştı.

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