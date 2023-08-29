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        Kilis'te yaralama ve öldürme olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:41
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        Kilis'te yaralama ve öldürme olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı
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        KİLİS (AA) - Kilis'te yaralama ve öldürme olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince farklı tarihlerde 1 kişinin yaralanmasına, 1 kişinin ise öldürülmesi olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda şüpheliler C.G, M.B.G, K.T. ve Y.T. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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