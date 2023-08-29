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        Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:10
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        Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Ramazan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda büyük bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin en çaresiz zamanlarda bile her türlü zorluğu aşabileceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

        Devrin en güçlü ordularının dört bir yandan acımasızca saldırdığı bu mücadelede, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle milletin her bir ferdinin birer asker olduğunu, İstiklal mücadelesinde göğsünü siper ettiğini aktaran Ramazan, şunları kaydetti:

        "Tarih boyunca gücünü birlik ve beraberlik ruhundan alan milletimizin, sahip olduğu değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Kuvay-ı Milliye ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bugüne kadar vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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