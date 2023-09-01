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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:50
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
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        KİLİS (AA) - Kilis'te 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 25-31 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranması olan 11 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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