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        Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:22
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        Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı
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        KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/İBRAHİM ÖZCAN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te, hasar gören Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün eserlerinde restorasyon çalışmalarına başlandı.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, AA muhabirine, 6 Şubat depreminde Vakıflar Genel Müdürlüğünün eserlerinde Kilis dahil 10 ilde çok ciddi boyutta tahribat yaşandığını söyledi.

        Bozkurt, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Kilis'te 38 eser bulunduğunu belirterek, "Burada toplam 38 adet eserimiz bulunmakta. Bunun 5 tanesi az hasarlı, 33'ünde ise orta ve ağır hasar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak da Genel Müdürlüğümüz tarafından depremin ilk gününden itibaren incelemeler, çalışmalar yapılmış, hasar tespitleri belirlenerek Kilis'te eserlerimizin yeniden ihyası için çalışmalara başlanmıştır." dedi.

        Kilis'te Ulu Cami, Canbolat Paşa Tekke Cami, Mevlevihane Cami ve Karakadı Cami'sinde çalışmalara başlandığını aktaran Bozkurt, bununla birlikte diğer camilerle de ilgili ihale süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

        Türkiye'de bu eserlerle ilgili deneyimli ve tecrübeli üniversite hocalarından bilim kurullarını oluşturduklarına dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Restorasyondan önce 6 Şubat depremi bize şunu gösterdi ki, tarihi yapılarımızda yalnızca restorasyon değil daha ileriye götürebilmek amacıyla güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar nelerle başladı? Biz ihalelerimizi yaptıktan sonra özellikle Türkiye'de bu eserlerle ilgili deneyimli ve tecrübeli üniversite hocalarımızdan bilim kurullarımızı oluşturduk. Onların verdikleri bilgiler dahilinde bu camilerimizin zeminlerinde jeoradar uygulamaları, zemin sondajları, yüzeylerde raspalamanın yapılması, beden duvarları, kubbeler dahil, minarelerimiz dahil tümünde statik olarak incelemeler yapılıyor. Statik olarak incelemelerin sonucunda çıkacak raporlama ve projelere göre de restorasyon çalışmalarına başlanacak."

        - Eserler orijinal hallerine uygun ve güçlendirilmiş olarak yapılacak

        Hedeflerinin eserleri herhangi bir depremde zarar görmeyecek şekilde restore etmek olduğunu dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

        "1500 yıllarından itibaren tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kilis ilimizdeki eserlerimiz elimizdeki sanat tarihi raporları ve bunlarla birlikte yerelde bulduğumuz eserlerin eski orijinal hallerine uygun olarak birebir şekilde güçlendirilmiş olarak yapılacak. Yani bizim Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün amacı eserlerimizi yeniden 400 yıl, 500 yıl, herhangi bir depremde zarar görmeyecek şekilde restore etmek. Ama aslına uygun olarak restore etmek. Bizim eser restorasyonunda öncelikli önem verdiğimiz konu, eserlerimizin depreme dayanıklı güçlenmiş projelerinin öncelikle hazırlanması. Bunun için Genel Müdürlüğümüz öncelikle projelendirme aşamasını tamamlayacak. Ancak projelendirme bittikten sonra çok hızlı bir şekilde bu eserlerimizi yeniden kullanıma açmak üzere hedeflendik ve bu hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz."

        Restorasyonları yaparken güçlendirerek ve doğru bir şekilde yapacaklarını vurgulayan Bozkurt, "Şu anda mevcut eserlerimizle ilgili olarak yapmak istediğimiz şey birebir ve sağlamlaştırarak ve olabildiğince hızlı yapmak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde Genel Müdürlüğü olarak öncelediğimiz konu eserlerimizin ebede kadar sürekli olarak insanlarımızın tarihini belirten, tarihimizi yaşatan eserler olarak kullanımda olması." diye konuştu.

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