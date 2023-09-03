Kilis'te kuyuya düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı
KİLİS (AA) - Kilis'te bir deponun kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Hasan Tufan, atının Şıh Mehmet Mahallesi Avukat Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde bulunan deponun kuyusuna düşmesi üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, halatla bağladıkları atı düştüğü kuyudan kepçe yardımıyla çıkardı. At sahibine teslim edildi.
Öte yandan zabıta ekipleri, hayvanın sahibine şehir içerisinde at gezdirerek emre aykırı davrandığı için 1295 lira cezai işlem uyguladı.