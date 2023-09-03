Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kuyuya düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:45 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kuyuya düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS (AA) - Kilis'te bir deponun kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Hasan Tufan, atının Şıh Mehmet Mahallesi Avukat Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde bulunan deponun kuyusuna düşmesi üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, halatla bağladıkları atı düştüğü kuyudan kepçe yardımıyla çıkardı. At sahibine teslim edildi.

        Öte yandan zabıta ekipleri, hayvanın sahibine şehir içerisinde at gezdirerek emre aykırı davrandığı için 1295 lira cezai işlem uyguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        MHP Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz oldu
        MHP Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz oldu
        Depremde hasar gören köy okulu imece usulü yenilendi
        Depremde hasar gören köy okulu imece usulü yenilendi
        Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı
        Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba yakalandı
        Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba yakalandı
        GÜNCELLEME - Kilis'te dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kilis'te dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı