Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kilis'te otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaralandı.
Giriş: 06.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:44
İ.H.İ. idaresindeki 79 DC 622 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurdu.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.