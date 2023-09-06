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        Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:44
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        Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        İ.H.İ. idaresindeki 79 DC 622 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurdu.

        Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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