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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:08
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranması olan 7 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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