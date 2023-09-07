Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, aranması olan 7 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.