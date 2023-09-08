Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, ağır hasar gören bir okul binasının yıkımına başlandı.
Giriş: 08.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:31
Yeni Mahalle Kartalbey Sokak'ta bulunan ve 1952 yılında yapılan Kartalbey İlkokulu'nun ana binasının yıkımı için çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekipler, iş makineleriyle kontrollü şekilde okulun yıkımına başladı.
Yıkılan binada demirlerden ayrılan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşınıyor.