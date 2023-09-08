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        Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, ağır hasar gören bir okul binasının yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:31
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        Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor
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        Yeni Mahalle Kartalbey Sokak'ta bulunan ve 1952 yılında yapılan Kartalbey İlkokulu'nun ana binasının yıkımı için çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Ekipler, iş makineleriyle kontrollü şekilde okulun yıkımına başladı.

        Yıkılan binada demirlerden ayrılan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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