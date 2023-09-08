Kilis'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kilis'te terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürüyor.
Ekipler, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A'yı yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.