Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kilis'te terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A'yı yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor
        Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor
        Kilis'te galeriden otomobilin çalınması güvenlik kamerasında
        Kilis'te galeriden otomobilin çalınması güvenlik kamerasında
        Türkiye şampiyonu Kilisli bocce sporcuları, uluslararası başarılara odaklan...
        Türkiye şampiyonu Kilisli bocce sporcuları, uluslararası başarılara odaklan...
        Kilis'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı