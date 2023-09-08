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        Kilis'te galeriden çalınan otomobil bulundu

        Kilis'te bir galeriden çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:53
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        Kilis'te galeriden çalınan otomobil bulundu
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        Necmettin Erbakan Mahallesi İstiklalyanı Sokak'taki R.C'ye ait oto galerisinden dün çalınan otomobil için Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tespit edilerek kapalı bir garajda aynı gün içinde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.

        Şüpheli H.E.K'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Otomobilin çalınma anı başka bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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