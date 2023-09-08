Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te operasyonda yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

        Kilis'te terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te operasyonda yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O, cezaevine teslim edildi, F.A. ise serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?

        Benzer Haberler

        Elbeyli Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
        Elbeyli Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
        Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te sopalı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te sopalı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kilis'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor
        Kilis'te depremde hasar gören okul yıkılıyor
        Kilis'te galeriden çalınan otomobil bulundu
        Kilis'te galeriden çalınan otomobil bulundu