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        Kilis'te okul çevrelerindeki işletme ve servislerde denetim

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:05
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        Kilis'te okul çevrelerindeki işletme ve servislerde denetim
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        Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 86 okulda, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimler arttırıldı.

        Özellikle okul çevresinde yer alan bakkal ve büfe türü işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahiplerine ve okul idarelerine çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemleri anlattı.

        Ekipler, öğrenci servislerinde de denetim yaptı.

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