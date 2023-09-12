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        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:23
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda 4-11 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı. Çalışmada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

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