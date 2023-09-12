Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 4-11 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı. Çalışmada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.