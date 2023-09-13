Kilis Belediye Başkanı Ramazan, basın mensuplarıyla bir araya geldi Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Ramazan, bir otelde düzenlenne programda, kentin kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenilenmesi için Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler Mali Yardım Programı (FRIT II) çerçevesinde 25 milyon avro hibe yardımı alarak alt yapı projesine başlandığını hatırlattı.

Alt yapı çalışmalarının kentin bazı bölgelerinde devam ettiğini ifade eden Ramazan, yeşil alanların ve taziye evlerinin de yapımının devam ettiğini kaydetti.

Kilis'teki depremzedelerin konut ihtiyacının giderilmesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 1754 konutun alt yapılarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Ramazan, deprem konutlarının 1109'unun aralık ayında depremzedelere teslim edileceğini kaydetti.

Afrin Barajının doluluk oranının yüzde 77'lerde olduğunu aktaran Ramazan, kentte su sorununun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Programa AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara da katıldı.