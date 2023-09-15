Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te jandarmanın trafik denetiminde 23 bin 627 lira ceza uygulandı

        Kilis'te okul servisleri ve emniyet kemeri denetimlerinde toplam 23 bin 627 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te jandarmanın trafik denetiminde 23 bin 627 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik kontrolünde emniyet kemeri denetimi yapıldı.

        14 okul servis aracını denetleyen ekipler, 87 araçtaki 93 kişiye de emniyet kemeri kontrolü yaptı.

        İki servis aracına 2 bin 930 lira idari para cezası kesen ekipler, emniyet kemeri denetiminde ise 20 bin 697 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!

        Benzer Haberler

        Kilis'te bir kadının kaybolan küçükbaş hayvanlarını jandarma buldu
        Kilis'te bir kadının kaybolan küçükbaş hayvanlarını jandarma buldu
        Kilis'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kilis Belediye Başkanı Ramazan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Kilis Belediye Başkanı Ramazan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı
        Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı