Kilis'te jandarmanın trafik denetiminde 23 bin 627 lira ceza uygulandı
Kilis'te okul servisleri ve emniyet kemeri denetimlerinde toplam 23 bin 627 lira idari para cezası uygulandı.
Giriş: 15.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:11
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik kontrolünde emniyet kemeri denetimi yapıldı.
14 okul servis aracını denetleyen ekipler, 87 araçtaki 93 kişiye de emniyet kemeri kontrolü yaptı.
İki servis aracına 2 bin 930 lira idari para cezası kesen ekipler, emniyet kemeri denetiminde ise 20 bin 697 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.