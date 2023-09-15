Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'in yöresel lezzeti cevizli sucuk üretimine başlandı

        Kilis'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen cevizli sucuk yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'in yöresel lezzeti cevizli sucuk üretimine başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilisli üreticiler, yörede yetişen cevizlerin toplanıp kurutulması sonrası bölgede özellikle kış aylarında tüketilen sucuk yapımı için kolları sıvadı.

        Geleneksel yöntemlerle bu ürünleri hazırlayan üreticiler, pekmez ve nişastayı krema şeklinde hazırlıyor. Ardından, daha önce iplere dizip kuruttukları ceviz içini hazırladıkları karışıma batırıyor.

        Bu işlem sonrası yeniden kurutulmaya bırakılan sucuklar, daha sonra tezgahlarda satışa sunuluyor, taleplere göre il dışına da satışı yapılıyor.

        Kuruyemişçi Mustafa Sesliokuyucu, AA muhabirine, cevizli sucuğun sadece üzüm sezonunda yapıldığını söyledi.

        Cevizli sucuğu yöreye özgü üzümlerden yaptıklarını belirten Sesliokuyucu, "Yapım aşamasında Kilis'e özgü üzümler, bağlardan toplanarak yıkanır. Üzümler havra dediğimiz beyaz bir toprakla birleştirerek tortusundan süzülmesi sağlanır. Daha sonra çeşitli makinelerle ezilerek suyu çıkartılır ve tekrardan biraz dinlenmeye alınır. Dinlenmeye alındıktan sonra çeşitli büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak nişastayla birleştirilir. Kilis'e özgü hapsa yapılır. Hapsa pekmeze benzeyen bir yapı olduğundan, üzümün üstünde yapışır." dedi.

        Sesliokuyucu, içerisine glikoz ve şekerin asla katılmadığını ifade ederek, "Hapsa denilen şıraya batırılan cevizler güneşte kurumaya bırakılır. Ortalama bir gün içerisinde kurutulan cevizli sucuklar soğuk ve serin alanlarda saklanarak kış aylarında tüketilir." diye konuştu.

        Talebin fazla olduğunu vurgulayan Sesliokuyucu, ağırlıklı olarak İstanbul, Hatay ve Ankara'ya gönderdikleri ürünlerinden 81 şehre kargoyla gönderim yaptıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Kilis'te jandarmanın trafik denetiminde 23 bin 627 lira ceza uygulandı
        Kilis'te jandarmanın trafik denetiminde 23 bin 627 lira ceza uygulandı
        Kilis'te bir kadının kaybolan küçükbaş hayvanlarını jandarma buldu
        Kilis'te bir kadının kaybolan küçükbaş hayvanlarını jandarma buldu
        Kilis'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kilis Belediye Başkanı Ramazan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Kilis Belediye Başkanı Ramazan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı
        Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı