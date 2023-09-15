Kilis'te pitbull cinsi köpeği minibüste taşıyan kişiye 33 bin 399 lira ceza Kilis'te pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpeği minibüste taşıyan kişiye 33 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

Kilis'te pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpeği minibüste taşıyan kişiye 33 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince Küplüce yol kontrol noktasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Kontrollerde, sürücülüğünü geçerli sürücü belgesi olmayan H.İ'nin (44) yaptığı minibüs içerisinde gözle görünür şekilde tehlike arz eden yasaklı Pitbull Terrier ırkı veya melezi olduğu değerlendirilen köpek bulundu.

Ekiplerce Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesi L fıkrası gereğince H.İ'ye 33 bin 399 lira para cezası uygulandı.

"Ağızlıksız, mikroçipsiz ve kimliksiz" olduğu tespit edilen yasaklı ırk köpek, Kilis Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi.

Ayrıca, geçerli sürücü belgesi olmaması nedeniyle H.İ. hakkında işlem yapıldı.