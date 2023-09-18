Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı

Kilis'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Hasan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk ve oda başkanları katıldı.