Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı

        Kilis'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Hasan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk ve oda başkanları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
        Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'...
        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'...
        Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli gö...
        Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli gö...
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan bebek öldü
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan bebek öldü
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı