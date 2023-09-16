GÜNCELLEME - Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden 7 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden 7 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde, çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 7 aylık Bayram Mert Filik'in yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Kilis Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Aynı olayda yaralanan Zeliha Filik, Hatice Geyyaz ve İkra Fatma Geyyaz'ın tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüpheli R.A'yı (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde, önceki gün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu Zeliha Filik (31) ve kucağında bulunan bebeği Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve İkra Fatma Geyyaz (5) yaralanmıştı. 7 aylık bebek, sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.