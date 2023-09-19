Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Gaziler Günü mesajı

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ramazan, mesajında, şehitlik ve gaziliğin milletin her ferdinin erişmeyi dilediği en yüce makam olduğunu belirtti.

        Vatanın, kendisini milletine adamış kahraman ataların emaneti olduğunu vurgulayan Ramazan, şunları kaydetti:

        "Tarihimizin her döneminde olduğu gibi vatanımızın birliği ve dirliği uğruna terör örgütleriyle fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla gurur duyuyoruz. Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Aziz milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerinin hatırasını canlı tutmakta, onları daima hayırla yad etmekte şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine daima özel bir değer vermektedir. Bu bilinçle vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca şahadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin

        Benzer Haberler

        7 aylık Bayram Mert bebeğin ölümüne yol açan maganda tutuklandı
        7 aylık Bayram Mert bebeğin ölümüne yol açan maganda tutuklandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
        Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'...
        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'...
        GÜNCELLEME 2 - Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgi...
        GÜNCELLEME 2 - Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgi...