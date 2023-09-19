Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Gaziler Günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan, mesajında, şehitlik ve gaziliğin milletin her ferdinin erişmeyi dilediği en yüce makam olduğunu belirtti.

Vatanın, kendisini milletine adamış kahraman ataların emaneti olduğunu vurgulayan Ramazan, şunları kaydetti:

"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi vatanımızın birliği ve dirliği uğruna terör örgütleriyle fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla gurur duyuyoruz. Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Aziz milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerinin hatırasını canlı tutmakta, onları daima hayırla yad etmekte şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine daima özel bir değer vermektedir. Bu bilinçle vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca şahadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum."