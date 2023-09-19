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        Kilis'te "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Kilis'te "36. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:35
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        Kilis'te "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı
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        Kilis'te "36. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahilik kavramı, dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürünün en önemli kültürel birikimlerinden biri olduğunu söyledi.

        Ramazan, "Ahilik, sanatsal ve mesleki yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Bugün 21. yüzyılın dünyasında ticaret ahlakını oluşturan müşteri memnuniyeti ve kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli, Ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur." diye konuştu.

        Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler de Ahiliğin milletin köklü geleneklerinden biri olduğunu vurguladı.

        Ahilik kurumunun, medeniyetlerin gelişmesinde büyük rolü olduğunu dile getiren Memiler, "Temelleri Ahi Evran-ı Veli tarafından atılan Ahilik Selçukludan bu yana sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda insanları yetiştiren aynı zamanda toplumu ekonomik yönden kalkındıran ve ahlaki esaslarıyla da sosyal yaşamı biçimlendiren kısacası toplumsal ilişkileri, çalışma yaşamının meziyetlerini esas alarak düzenleyen sosyoekonomik bir sistemdir." dedi.

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da Ahilik Haftası'nı kutladı.

        Halk oyunları gösterisinin ardından yılın ahisi seçilen Mehmet Kulakoğlu'na kaftan giydirildi, ilin kalfası ve çırağı seçilenlere ödül ve plaket verildi.

        Kutlamalara Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Milletvekili Mustafa Demir ile oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Program, vatandaşlara pilav ve aşure dağıtılmıyla sona erdi.

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