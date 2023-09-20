Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.H. yönetimindeki 48 BA 133 ve H.D. idaresindeki 79 AG 022 plakalı motosikletler, Şıhmehmet Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan A.G.H. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Kilis'te "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı
        Kilis'te "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı
        Kilis Valisi Tahir Şahin'den Gaziler Günü mesajı
        Kilis Valisi Tahir Şahin'den Gaziler Günü mesajı
        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Gaziler Günü mesajı
        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Gaziler Günü mesajı
        7 aylık Bayram Mert bebeğin ölümüne yol açan maganda tutuklandı
        7 aylık Bayram Mert bebeğin ölümüne yol açan maganda tutuklandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı