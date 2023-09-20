Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.H. yönetimindeki 48 BA 133 ve H.D. idaresindeki 79 AG 022 plakalı motosikletler, Şıhmehmet Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan A.G.H. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.