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        Kilis'te jandarma tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi

        Kilis'te jandarma ekiplerince sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:11
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        Kilis'te jandarma tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi
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        Kilis'te jandarma ekiplerince sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında trafik kazaların önlenmesi, trafik kuralları, traktörlerin ışıklandırılması, reflektör takılması ve rops demirinin önemi konularında başlattığı çalışma sürüyor.

        Ekiplerce merkeze bağlı Uzunlu köyünde 11 traktör sürücüsüne eğitim verildi.

        Jandarma ekiplerinin kent genelinde bu konuda trafik eğitimleri devam edecek.

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