AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Kilis'te konuştu: AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz muhalefet gibi imtihan tarihini öğrenen tembel bir öğrenci gibi 'Öyle mi ya, bir ay sonra imtihan mı var? O zaman ders yapalım' diyen türden tembel öğrencilerden değiliz." dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz muhalefet gibi imtihan tarihini öğrenen tembel bir öğrenci gibi 'Öyle mi ya, bir ay sonra imtihan mı var? O zaman ders yapalım' diyen türden tembel öğrencilerden değiliz." dedi.

Yılmaz, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kilis'te bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin, 2019 yerel seçimlerinin ardından 2024 yerel seçimlerine hazırlandığını belirten Yılmaz, "Biz muhalefet gibi imtihan tarihini öğrenen tembel bir öğrenci gibi 'Öyle mi ya, bir ay sonra imtihan mı var? O zaman ders yapalım' diyen türden tembel öğrencilerden değiliz. Biz çalışkan bir öğrenci gibi dersimize sürekli çalışan, sürekli işimizin başında olan, sürekli işimizi yarın bize bu konuyla ilgili bir vazife verildiğinde 'acaba ne yaparız' sorusunun cevabını da hemen vermek zorunda kendini hisseden bir siyasi hareketin mensuplarıyız." ifadesini kullandı.

Partisinin, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, "AK Parti'nin kuruluşundaki maya çok iyi bir siyasi gelenekten geliyor. Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın temellerini attığı bir siyasi hareket bu. Onun kurduğu disiplin, onun kurduğu sistem aynen kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından eksiksiz devam ediyor." diye konuştu.

Bir davanın mensubu olarak kendilerini gördüklerini ve davalarının gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye'yi bırakma davası olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunun, kendilerini diğer partilerden ayıran bir husus olduğunu aktardı.

Yılmaz, muhalefetin amacının makam ve mevki elde etmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Peki bizim muhaliflerimizin mensubu oldukları siyasi hareketlerin amacı ne? Onlar o siyasi hareketleri birer makam, birer mevki, birer ideolojik karargah haline getirip oralarda mevki ve makam elde etme amacıyla onlar oraları yapıyorlar. Farkındaysanız işte şu en son seçimlerden, 2023 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra ne amaçla bir araya geldiklerini, o altılı masada ne amaçla bir araya geldiklerini, sonra o masanın içine kimleri dahil ettiklerini, o dahil ettikleri kişilere hangi makamların sözünü verdiklerini gördüğümüzde biz anlıyoruz ki bunların amacı o zaman bu ülkeye faydalı hizmetler yapmak değil, bunlar seçimi kazandıklarında omuzlarına dikecekleri rütbenin pazarlığıyla bir araya gelmiş. O amaçla bunlar bir araya gelmişler. Eğer bunlar o amaçla bir araya gelmeselerdi onların bir araya gelişleri, bizim bir araya gelişimiz gibi bir dava olsaydı şu anda da birbirleriyle yan yana dururlardı. Seçimi kaybettiklerinde darmadağın olduklarına göre demek ki bir araya gelişlerinin amacı seçimi kazanmak ve seçimden sonra da birbirlerinin omuzlarına çeşitli rütbeleri dikmek. İşte kimi 'cumhurbaşkanı olacağım' diyordu, kimi 'cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyordu, kimi bilmem ne olacağım diyordu. Bizi onlardan ayıran önemli farklardan bir tanesi bu."

AK Parti siyasetinin özünde insan ve Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu belirten Yılmaz, insanı mutlu etmek, hayatını kolaylaştırmak, hayatının konforunu yükseltmek üzere bir mücadelenin içerisinde olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "2024'e giden bir sürecin hassasiyeti önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. O bizim için özel bir durum değildir. Biz, her seçim öncesi gece gündüz, ondan önce de koşmaya başlamış birileri olarak buna çok aşinayız, çok hazırız, çok da buna hazırlıklıyız. Sürecin gereği olan parti büyüklerimizin ortaya koyacakları ve ifade edecekleri çeşitli hazırlıkların talimatları zamanı geldiğinde, verildiğinde biz de onların gereğini, Allah'ın izniyle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Ziya Yılmaz'a, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.