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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:01
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 13-20 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranan 29 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 18 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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