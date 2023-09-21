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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı

        Kilis'te, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:39
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi Suriye uyruklu M.B.S. sınır hattında yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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