Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek sınır hattında yakalanan silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi Suriye uyruklu M.B.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.