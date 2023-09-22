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        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

        Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:41
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        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
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        Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek sınır hattında yakalanan silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi Suriye uyruklu M.B.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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