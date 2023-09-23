Kilis'te Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kilis'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 69 yaşındaki Cemaliddin Coşkun, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kilis'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 69 yaşındaki Cemaliddin Coşkun, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Coşkun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Ekrem Çetin Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından Coşkun'un cenazesi Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Coşkun'un yakınları, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.