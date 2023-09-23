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        Kilisli hayvanseverler sahipsiz kediler için dernek kurdu

        Kilis'te hayvansever 52 yaşındaki Mehmet Geçgil ve arkadaşları, birlikte kurdukları dernek aracılığıyla sahipsiz kedileri tedavi ettiriyor, bakımlarını üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:59
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        Kilisli hayvanseverler sahipsiz kediler için dernek kurdu
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        Kilis'te hayvansever 52 yaşındaki Mehmet Geçgil ve arkadaşları, birlikte kurdukları dernek aracılığıyla sahipsiz kedileri tedavi ettiriyor, bakımlarını üstleniyor.

        Geçgil, AA muhabirine, kedi aşkının yaklaşık 25 yıl önce başladığını söyledi.

        Evinde kedi besleyince sahipsiz kedilere de bakmaya başladığını anlatan Geçgil, daha sonra berber dükkanında da kedi beslediğini anlattı.

        Hem evinde hem de iş yerinde kedi besleyen Geçgil, "Zamanla iş farklı bir duruma geldi. Yani sokakta bulduğumuz yaralı kedilere el atmaya başladım. Besleme işine başladım, kendi kendine gelişen bir şeyler oldu. Kendi imkanlarımla kliniğe götürüyordum, tedavi ettiriyordum, geri tekrar sokağa bırakıyordum." dedi.

        Geçgil, yakın bir süre önce çevresindeki tanıdıklarıyla Can Pati Kilis Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneğini kurarak, burada yaralı ve sahipsiz kedilere bakmaya gayret ettiğini belirtti.

        Dernek üyelerinin gönüllü faaliyet yürüttüğünü belirten Geçgil, "Şu anda burada yaptığımız faaliyetlerde sokakta bulduğumuz yaralı kedileri alıyoruz. Bizim arkadaşlarımıza, üyelerimize ihbar geldiği zaman gidip alıyoruz. Kedileri tedavi ettiriyoruz. Büyük çoğunluğunu Gaziantep'teki kliniğe gönderiyoruz. Bunlar da bayağı masraflı olan işler. Bağışçıların yolladığı bağışlardan bunların tedavi masraflarını karşılıyoruz." diye konuştu.

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