Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te bıçaklı silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te bıçaklı silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Örnek Tepe Caddesi'nde iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

        Olayın büyümemesi için akşam saatlerinde bir araya gelen aile büyükleri arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada İ.H.Ç. silahla, E.B. bıçakla yaralandı.

        Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille M.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.U, Y.U. ve M.U. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ermenistan barışa hazır
        Ermenistan barışa hazır
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik

        Benzer Haberler

        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis´te 2 aile arasında taşlı, sopalı kavga: 9 yaralı
        Kilis´te 2 aile arasında taşlı, sopalı kavga: 9 yaralı
        Kilis'te iki ailenin fertleri arasındaki kavgada 9 kişi yaralandı
        Kilis'te iki ailenin fertleri arasındaki kavgada 9 kişi yaralandı
        Kilisli hayvanseverler sahipsiz kediler için dernek kurdu
        Kilisli hayvanseverler sahipsiz kediler için dernek kurdu
        Kilis'te Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kilis'te Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı