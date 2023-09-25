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        Kilis'te evini ateşe verdikten sonra kendisini yaralayan kişi tedavi altına alındı

        Kilis'te yaşadığı evi ateşe verip ardından kendini yaralayan kişi, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 01:09 Güncelleme: 25.09.2023 - 01:14
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        Kilis'te evini ateşe verdikten sonra kendisini yaralayan kişi tedavi altına alındı
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        Kilis'te yaşadığı evi ateşe verip ardından kendini yaralayan kişi, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, A.D. Bilal Habeş Mahallesi Şehzade Sokak'taki evini henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verdi.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bu sırada demir parçasıyla kendisine zarar veren A.D, evin çatısına çıkarak sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

        Olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekipleri eve girerek A.D'yi ikna etmeye çalıştı.

        Bir süre sonra ikna edilen A.D, çatıdan indirilerek ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.D'nin daha önce de benzer girişimde bulunduğu öğrenildi.

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