Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kilis'te yaptırılan anaokulu açıldı Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde "Turkish Phılanthropy Funds" tarafından Kilis'te yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde "Turkish Phılanthropy Funds" tarafından Kilis'te yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Ebulüle Mahallesi'ndeki 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye TPF Anaokulu"nun açılışı töreninde yaptığı konuşmada, kente yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinin yaşandığını hatırlatan Şahin, kentte TOKİ tarafından yapılan konutların devam ettiğini kaydetti.

Şahin, destekleri için Gülben Ergen'e teşekkür ederek, "Bizim Kilis'te 'Mutlu Çocuk Öğrenir' mottosuyla, eğitim öğretim sürecini başlattığımızda ne güzel bir tesadüftür ki Çocuklar Gülsün Diye Derneği bizim bu mottomuzla beraber çocukların mutlu olmasına katkı sundular. Bu noktada emeği geçen başta Gülben Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kilis'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Sanatçı Gülben Ergen de 11 afet bölgesinde 11 anaokulu projelerinin en değerlilerinden birisinin Kilis olduğunu belirtti.

Kilis'te bugün açtıkları okulun kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Ergen, "Bizim için Kilis'te böylesine donanımlı, eğitim materyalleriyle zenginleştirilmiş, gerçekten çocukların okul öncesi eğitimi son derece güzel bir şekilde alabilecekleri bir okulu bugün açmış ve bitirmiş olmak çok gurur verici. 11 afet bölgesinde 11 anaokulunun Kilis açılışında bugün beni en çok duygulandıran şey, yüzüncü yılında bize verilen emanete, Cumhuriyetimize layık olabilmek ve okul öncesi eğitimle eğitimin en önemli temel adımını bugün atıyor olabilmek çok önemli." diye konuştu.

Turkish Phılanthropy Funds'ın programlar sorumlusu Seval Gülen Arıkan ise depremin ilk gününden beri bölgedeki ihtiyaçlara destek olamaya çalıştıklarını kaydetti.

Eğitimin en çok destekledikleri alan olduğunu aktaran Arıkan, bunun yanında ekonomik ve sosyal kalkınma, bölgedeki kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için bağış toplamaya devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.

Programa, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.