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        Kilis'te 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli adliyede

        Kilis'te iki grup arasında, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:07
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        Kilis'te 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli adliyede
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        Kilis'te iki grup arasında, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Ekrem Çetin Mahallesi Örnek Tepe Caddesi'nde dün çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

        Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin şüpheli Murat U'yu da gözaltına almasıyla zanlı sayısı 4'e yükseldi.

        Ekiplerce bir tüfek, bir tabanca ve tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Yusuf U, Metin U, Mustafa U. ve Murat U, adliyeye sevk edildi.

        Ekrem Çetin Mahallesi Örnek Tepe Caddesi'nde dün, iddiaya göre iki ailenin çocukları arasında kavga çıkmış, olayın büyümemesi için akşam saatlerinde bir araya gelen aile büyükleri arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada İ.H.Ç. silahla, E.B. bıçakla yaralanmıştı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille M.Ç'ye çarpmıştı. Yaralılardan M.Ç. ağır yaralanmıştı. Kavganın ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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