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        GÜNCELLEME - Kilis'te 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kilis'te iki grup arasında, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:07
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        GÜNCELLEME - Kilis'te 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Kilis'te iki grup arasında, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Ekrem Çetin Mahallesi Örnek Tepe Caddesi'nde dün çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

        Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin şüpheli Murat U'yu da gözaltına almasıyla zanlı sayısı 4'e yükseldi.

        Ekiplerce bir tüfek, bir tabanca ve tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Yusuf U, M.U, M.U. ve M.U. adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Yusuf U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekrem Çetin Mahallesi Örnek Tepe Caddesi'nde dün, iddiaya göre iki ailenin çocukları arasında kavga çıkmış, olayın büyümemesi için akşam bir araya gelen aile büyükleri arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgada İ.H.Ç. silahla, E.B. bıçakla yaralanmıştı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille çarptıkları M.Ç. ağır yaralanmıştı. Kavganın ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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