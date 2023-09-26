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        Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda 1 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:19
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        Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda 1 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Yapılan çalışmalar sonucunda, Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu R.M'nin Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaldığı belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Kilis'e getirilen şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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